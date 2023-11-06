عمره 13.2 مليار سنة.. اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف العلماء أقدم ثقب أسود في الكون حتى الآن تشكل بعد 470 مليون سنة من الانفجار الكبير.

وتؤكد النتائج، التي نُشرت اليوم، ما كانت حتى وقت قريب نظريات تتحدث عن وجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة في فجر الكون.

وقد تعاون تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ومرصد شاندرا للأشعة السينية في الدراسة.

ويبلغ عمر هذا الثقب الأسود 13.2 مليار سنة، في الوقت الذي يبلغ فيه عمر الكون 13.7 مليار سنة.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعلماء هو أن هذا الثقب الأسود هائل الحجم، فهو أكبر بعشر مرات من الثقب الأسود الموجود في مجرتنا درب التبانة.

ويُعتقد أن وزنه يتراوح بين 10 إلى 100 في المئة من كتلة جميع النجوم في مجرته.

وقال العلماء إن هذه النسبة ليست قريبة من النسبة الضئيلة للثقوب السوداء في مجرتنا درب التبانة والمجرات الأخرى القريبة.

وقال بريامفادا ناتاراجان، من جامعة ييل، الذي شارك في الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر أسترونومي»: «لا يزال من المبكر للغاية القول بأن الكون بهذا الحجم الهائل».