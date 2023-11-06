محاكمة 4 متهمين في بريطانيا سرقوا مرحاضاً

المصدر: رويترز

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كشف مدعون، اليوم، أن أربعة رجال وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بسرقة مرحاض من الذهب عيار 18 قيراطاً من قصر جنوبي إنجلترا، كان في معرض فني قبل سرقته عام 2019.

وتبلغ قيمة المرحاض الصالح للاستخدام 4.8 ملايين جنيه إسترليني (5.9 ملايين دولار)، وكان جزءاً من معرض لفنان إيطالي في قصر بلينهايم، وهو معلم سياحي رئيس، وأحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن جيمس شين (39 عاماً) وُجه إليه اتهام يتعلق بالسطو، واتهامان يتعلقان بنقل للممتلكات يعاقب عليه القانون.

كما تم توجيه تهم إلى ثلاثة آخرين، وهم مايكل جونز وفريد دو وبورا جوكوك، وهم أيضا في الثلاثينات من العمر.

وكانت الشرطة قد قالت، وقت وقوع السرقة، إن لصوصاً اقتحموا القصر بسيارتين، واستولوا على المرحاض في وقت ما قبل الساعة الخامسة صباحاً عام 2019.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المرحاض، الذي يحمل اسم «أمريكا»، قد تمت استعادته، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات عن حالة المرحاض.

وقصر بلينهايم هو مسقط رأس الزعيم البريطاني ونستون تشرشل. وعبر القصر عن حزنه في عام 2019 حيال فقدان المرحاض الذي عُرض من قبل في متحف جوجنهايم في نيويورك. وسيمثل الرجال الأربعة أمام المحكمة في 28 نوفمبر.