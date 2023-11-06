مصرع نجم «أفينجر» وثلاثة من أطفاله في حادث مروري

المصدر: البيان

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لقي الأمريكي راجا رمسيس أحد نجوم فيلم الأبطال الخارقين الأشهر «أفينجر» مصرعه مع أطفاله الثلاثة في حادث تحطم لسيارته ليلة الهالوين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رمسيس، الذي مثل في سلسلة أفينجر ضمن فريق «بلاك بانثر»، وظهر في العديد من الأفلام الأمريكية، في طريقه لقضاء ليلة الهالوين مع أسرته، وخلال دخوله منطقة أتلانتا عبر الطريق السريع من ولاية جورجيا، اصطدمت سيارته بشاحنة متعطلة عند المخرج.

وكان بصحبة الممثل الهوليودي «41 عاماً» ابنته سونداري ذات الـ13 عاماً، وطفلته حديثة الولادة فوجيبو، الذين توفوا على الفور في مكان الحادث، بينما نقل ابنه كيساسي إلى المستشفى، لمحاولة إنقاذه، إلا أنه لم تكتب له النجاة، ليلقى مصرعه متأثراً بإصاباته، في حين نجا من الحادث اثنتين من أطفاله

وظهر رمسيس في العديد من الأفلام الأمريكية الشهيرة، فإضافة لظهوره في فيلم «بلاك بانثر» وسلسلة «أفينجر»، ظهر أيضاً في أفلام «كريد» بجزئه الثالث، و«سوساسيد سكواد»، وغيرها من الأفلام الشهيرة.

وعرف عن النجم الأمريكي الشاب حبه للرياضات القتالية، وركون الدراجات النارية، وكان يجيد تنفيذ الحركات الخطيرة في السينما الأمريكية.