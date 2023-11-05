"زوك الممزق".. الرباط الصليبي يؤجل معارك مؤسس فيسبوك

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أعلن مارك زوكربيرج، الجمعة، أن رباطه الصليبي الأمامي تمزق وأنه خضع لعملية جراحية لاستبداله، ما سيضطره إلى تأجيل معركة MMA التنافسية التي كان يخطط لها في أوائل العام المقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" عن الجراحة في منشور على "إنستغرام"، أرفقه بصورة له ممدداً على سرير المستشفى مع ضمادات في ساقه، معلقاً: "تمزق رباطي الصليبي الأمامي وخرجت للتو من جراحة استبداله. ممتن للأطباء والفريق الذي يعتني بي"، مشيراً إلى أنه كان يتدرب استعداداً لمعركة MMA التنافسية التي تم تأجيلها الآن.

وأضاف زوكربيرغ: "ما زلت أتطلع إلى القيام بذلك بعد أن أتعافى، شكراً للجميع على الحب والدعم".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ملياردير فيسبوك لقب "زوك الممزِّق" في وقت سابق من هذا العام، بفضل التدريب والمنافسة في مباريات الجوجيتسو ونشر صور لنفسه يبدو ممزقاً تماماً.

ومن غير الواضح ما هي معركة MMA التنافسية التي خطط لها زوكربيرج في أوائل العام المقبل، ولكن يبدو من غير المحتمل أن تكون مباراة القفص المحتملة التي تم الترويج لها كثيراً بينه وبين إيلون ماسك.

على الرغم من بعض التراجع حول القتال في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه لم يحدث أبداً، حيث يشير كلا المليارديرين بإصبع الاتهام إلى الآخر، فاتهم زوكربيرج ماسك بعدم الجدية في جدولة معركة حقيقية.

وفي حلقة من بودكاست "جو روغان" التي تم بثها الثلاثاء الماضي، قال ماسك إنه لا يزال على استعداد لمحاربة زوكربيرج "في أي وقت وفي أي مكان".