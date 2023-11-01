1 نوفمبر.. موسكو تشهد أكثر أيامها دفئاً منذ 146 سنة

المصدر: وام

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سجلت موسكو اليوم 1 نوفمبر 2023، بوصفه اليوم الأكثر دفئاً منذ عام 1877 بدرجة حرارة وصلت إلى 13 درجة مئوية.

وقال رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، إن درجة الحرارة في موسكو وضواحيها بلغت ظهر اليوم 13 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة عند الساعة السابعة صباحاً إلى 10 درجات مئوية".

وأرجع هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة إلى وصول كتل هوائية دافئة من أفريقيا ليشهد سكان موسكو اليوم ما يمكن تسميته "الطقس المصري".

و تم تسجيل الرَّقَم القياسي السابق في العاصمة الروسية في اليوم الأول من نوفمبر عام 1934عندما أظهر مقياس الحرارة 12.6 درجة مئوية فوق الصفر.