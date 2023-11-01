الحشرات ترشد الشرطة إلى جثمان رجل اختفى منذ عشرين عاماً

المصدر: البيان

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عثرت الشرطة الإيرلندية على بقايا جثة رجل اختفى منذ عشرين عاماً ولم يلحظ أحد غيابه.

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة في منطقة كورك في إيرلندا، على بقايا جثة رجل داخل منزل مغلق، بعد موته على سريره منذ نحو 20 عاماً.

وظلت جثة تيم أوسوليفان في منزله عقدين دون أن يكتشفه أحد، حتى تحول إلى هيكل عظمي، واكتشفه أحد موظفي المجلس الذين دخلوا العقار، بعد بلاغات عن انتشار الحشرات في المنزل.

وقال نيل (أحد أقارب المتوفى): "إن العائلة بذلت كل ما في وسعها لتحديد مكانه، لكنها اعتقدت أنه انتقل من منزله".