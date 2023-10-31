الغضب يعزز الأداء والإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة جديدة عن فائدة غير متوقعة لمشاعر الغضب، التي دائماً ما كان مصاحباً لها مفهوم شائع، ‏وهو أنها تتسبب بنتائج سلبية، وخسائر كبيرة على صاحبها.‏

ووجدت أن الغضب من الممكن يشكل حافزاً قوياً، وهذا ما أثبتته تجاربها، التي توصلت إلى أن الأشخاص الغاضبين يؤدون أداء أفضل في مجموعة من المهام الصعبة، مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بالحيادية العاطفية.

وتوضح الدراسة، التي نشرت في «مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي»، كيف أجرى الباحثون في جامعة تكساس إيه آند إم تجارب، شملت أكثر من 1000 شخص، وقاموا بتحليل بيانات المسح من أكثر من 1400 شخص، ووجدوا أن الغضب يحفز الأشخاص على التصرف والمبادرة والإنتاجية.

ويشير الباحثون إلى أن أحد التفسيرات لما استخلصوه في دراستهم هو وجود صلة بين الغضب وزيادة الإصرار، إذ وجد الفريق أن أولئك الذين كانوا غاضبين قضوا وقتاً أطول في مجموعة الألعاب الصعبة.