فول الصويا يزيد وفيات الأطفال بسرطان الدم في البرازيل

المصدر: دبي – البيان

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بحثت دراسة حديثة أجراها فريق دولي بقيادة جامعة إلينوي الأمريكية في كيفية ارتباط التوسع في فول الصويا، وزيادة استخدام المبيدات الحشرية في المناطق الأحيائية في سيرادو والأمازون في البرازيل، بزيادة معدل الوفيات بسبب سرطان الأطفال.

ووجدت الدراسة أن زيادة نحو 10% في إنتاج الصويا يرتبط بوفاة نحو 0.40 بين جميع الأطفال دون سن الخامسة، و0.21 حالة وفاة إضافية تحت سن 10 سنوات لكل 10 آلاف نسمة.

وأشارت الدراسة إلى أنه في المجمل، يقدرون أن 123 طفلاً دون سن العاشرة ماتوا بسبب الأكل المرتبط بالتعرض للمبيدات الحشرية بين عامي 2008 و2019، من إجمالي 226 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من إجمالي الوفيات في الفترة نفسها.