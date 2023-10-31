شرطة جنوب أستراليا تبحث عن راكب أمواج هاجمته سمكة قرش ثم اختفى

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة في ولاية جنوب أستراليا إن عمليات البحث جارية، اليوم الثلاثاء، عن راكب أمواج يعتقد أنه لقي حتفه إثر تعرضه للهجوم من سمكة قرش.

وقالت شرطة جنوب أستراليا، في بيان، إنه في صباح اليوم الثلاثاء، كان الرجل البالغ من العمر 55 عاما يمارس رياضة ركوب الأمواج قرب شاطئ جرانيتس، في شبه جزيرة آير بالولاية، و أفاد شهود عيان بأنهم رأوا سمكة قرش تهاجمه.

وأضاف البيان "لم يتم العثور على جثة الرجل بعد، وستستمر عمليات البحث حتى نهاية اليوم".

ونقلت قناة "7 نيوز" المحلية عن شهود عيان القول إن راكب الأمواج كان واحدا من ثمانية أشخاص في المياه عندما وقع الهجوم.

وأضافوا أنهم حاولوا الوصول إلى الضحية، ولكن حامت حولهم ما اعتقدوا أنه سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها 4 أمتار.

ومن شأن ذلك أن يكون ثاني هجوم مميت لأسماك القرش في الولاية خلال ستة أشهر بعد مقتل راكب أمواج يبلغ من العمر 46 عاما قرب إليستون، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شاطئ جرانيتس في أيار/ مايو الماضي. ولم يتم انتشال جثة راكب الأمواج .