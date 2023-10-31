مصرع 17 شخصاً وأكثر من 70 مفقوداً في غرق مركب نهري في نيجيريا

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أعلنت السلطات النيجيرية الإثنين أنّ 17 شخصاً لقوا مصرعم ولا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركب في نهر في شمال شرق البلاد السبت كان على متنه على وجه الخصوص تجّار محليّون.

ويُعتبر النقل النهري في نيجيريا وسيلة نقل أساسية لكنّ الحوادث تكثر في الممرّات المائية التي عادة ما تفتقر إلى التنظيم، وبخاصة خلال موسم الأمطار، في ظلّ عدم صيانة القوارب كما ينبغي وتحميلها في غالب الأحيان بأكثر من طاقتها.

وبحسب السلطات فإنّ القارب النهري كان يقلّ حوالي 100 شخص، بينهم تجّار وأطفال، حين انقلب السبت في ولاية تارابا بينما كان في طريقه إلى سوق تجارية في بلدة مايو رانيوا، بمنطقة كاريم لاميدو.

وقال لوكالة فرانس برس لادان أيوبا رئيس الفرع المحلّي لوكالة إدارة الطوارئ النيجيرية إنّ "73 شخصاً فُقدوا في الحادث وتمّ انتشال 17 جثة من النهر".

وأضاف أنّه "تم إنقاذ 14 راكباً. كان هناك 104 أشخاص على متن المركب"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ هذا الرقم ليس دقيقاً بسبب عدم وجود قائمة بالركاب.

من جهته، قال بريسون بن، المتحدّث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية تارابا، إنّ فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل على انتشال المزيد من الجثث.

وفي وقت سابق من أكتوبر، غرق في ولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا قارب على متنه 50 شخصاً اعتُبر 40 منهم في عداد المفقودين وترجّح السلطات المحلية أن يكونوا قد لقوا مصرعهم غرقاً.