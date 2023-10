طبيب ينهال ضرباً على مريضه لإخفائه سراً خطيراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام طبيب في مستشفى مهراجا يشوانتراو بالهند بضرب مريض بقسوة لاخفائه عن معالجيه مرضه بالإيدز .

وعوقب الطبيب صاحب الواقعة بالفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضا ويشتمه، لأن الأخير.

وذكر موقع India Today أن المريض البالغ من العمر 45 عاما، نقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام، مشيرا إلى ان الطبيب غضب من المريض الذي لم يكشف لأحد من معالجيه أنه مصاب بالفيروس المعدي قبل أن يبدأ علاجه وفق روسيا اليوم.

وفي الفيديو للحادث، يظهر الطبيب وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه .

وقال المشرف على مستشفى مهراجا يشوانتراو، برامندرا ثاكور، إن الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، قد تم إيقافه عن العمل على الفور، كما تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في القضية وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أيام.

This Viral vedio from 'MY Hospital' in Indore, Madhya Pradesh,

in Which A patient endure scolding and slaps from doctors

Clarifications ;

Patient was suffering from STD ,But he tried to hide it from all and put the lives of all health workers in danger.#MedTwitter pic.twitter.com/8YXtpJpcfP