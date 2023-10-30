شفق أورانوس القطبي يعزز الآمال بصلاحيته للسكن

المصدر: (دبي ــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضح علماء الفلك في جامعة ليستر، لأول مرة، وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على الكوكب الخارجي البارد لأورانوس. ومن الممكن أن يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أسرار المجالات المغناطيسية الغريبة لكواكب نظامنا الشمسي، وحتى على ما إذا كانت العوالم البعيدة قد تدعم الحياة. وحصل الفريق على القياسات الأولى للشفق القطبي للأشعة تحت الحمراء في أورانوس، كما بين موقع «روسيا اليوم»، منذ بدء التحقيقات في عام 1992.. ولكن لم تتم ملاحظة أي تأكيد على الشفق بالأشعة تحت الحمراء حتى الآن.

ولا يساعد هذا الكشف فقط على فهم المجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية لنظامنا الشمسي بشكل أفضل، ولكنه أيضاً على تحديد الكواكب الأخرى المناسبة لدعم الحياة.