بحيرة نادرة تتشكل في «وادي الموت»

المصدر: (دبي - البيان)

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تشكلت واحة تعج بالبرك والأزهار البرية في منتزه وادي الموت الوطني الأمريكي، أحد أكثر الأماكن حرارة وجفافاً في العالم، في أعقاب إعصار كبير هذا الصيف.

ووفر إعصار هيلاري، الذي ضرب المنطقة في أغسطس، بعض الأمطار الوفيرة للمنتزه الواقع في شرقي كاليفورنيا، وفقاً لشبكة «سي. إن. إن».

وقالت آبي واينز، الناطقة باسم منتزه وادي الموت: «إنه بالتأكيد حدث نادر وخاص». وأضافت أن هذا النوع من هطول الأمطار يحدث مرة واحدة فقط كل عقد.

ووصل الإعصار إلى وادي الموت في 19 أغسطس، واستمر في إغراق الصحراء لمدة 24 ساعة. وتشير السجلات إلى أنه تم قياس 2.2 بوصة (5.6 سم) من الأمطار في «فورانسي غريك»، وهو موقع داخل الحديقة الوطنية، التي تبلغ مساحتها 13650 كيلومتراً مربعاً، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 1.7 بوصة (4.3 سم)، المسجل في عام 2022، وفقاً لخدمة المتنزهات الوطنية. وبعد شهر من العاصفة، أخذ مسؤولو المتنزه قارباً إلى البحيرة سريعة الزوال التي تشكلت في حوض «باد ووتر»، وهو مسطح ملحي يمثل أدنى نقطة في المتنزه، وقاموا بقياس عمقها بحوالي قدم واحدة (0.3 متر). ومنذ ذلك الوقت، تراجعت المياه إلى بضع بوصات فقط..