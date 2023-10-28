السعودية: المركز الوطني للأرصاد يرفع مستوى الإنذار في جدة ورابغ والقنفذة والليث إلى «الإنذار الأحمر»

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أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، رفع مستوى الإنذار في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة إلى «الإنذار الأحمر»، حيث يتوقع استمرار الحالة بهطول أمطار غزيرة.

وكشف أن بداية الإنذار من الساعة 4:00 عصر اليوم (السبت)، ويستمر حتى الساعة 12:00 غداً (الأحد)، مشيراً إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأكد المركز، متابعة الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام لمسار الحالة المطرية، وجاهزية الأعمال وضمان وصول المعلومات للجهات المستفيدة بالوقت المحدد وفقاً للآلية.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالسعودية إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الحالة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد من خلال الرابط التالي: https://ncm.gov.sa/Ar/alert/Pages/default.aspx.