الشرطة الأمريكية توقف سائقة عمرها عامان

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أوقفت الشرطة الأمريكية سائقة عمرها عامان تقود سيارة وردية بمدينة أوكارتشي في ولاية أوكلاهوما.

وأظهر مقطع فيديو طريف، تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، الطفلة التي تم إيقافها وهي تنظف أسنانها أثناء قيادة سيارتها اللعبة التي تعمل بالبطارية.

وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» أن ضابطاً يدعى مانيس لاحظ وجود منتهك صغير للقانون في شارع كانساس، مشيرةً إلى أنه اتخذ إجراءً فورياً تجاه الطفلة روز فيرن.

ولفتت إلى أن فيرن لم تلاحظ في البداية وميض الأضواء وصفارة الإنذار خلفها، لكنها عادت أخيراً لتنظر إلى سيارة الشرطة.

وحظيت تلك الواقعة المضحكة بتفاعل كبير، وكتب أحدهم: «عمل جيد، يجب أن يوقف هؤلاء المسرعون».

وقال آخر: «عمرها سنتان فقط ولا يوجد ترخيص. أتساءل: كم عدد النقاط التي ستحصل عليها؟».

وتصل حدود السرعة المطلقة في أوكلاهوما إلى 25 ميلاً في الساعة في معظم المناطق المدرسية، و35 ميلاً في الساعة على الطرق السريعة في حدائق الولاية وملاجئ الحياة البرية، و55 ميلاً في الساعة على معظم طرق المقاطعات.

وتتم معاقبة منتهكي السرعة بالغرامات، وأحياناً بالسجن، والحد الأقصى لمدة السجن الممكنة عموماً هي عشرة أيام للجريمة الأولى.