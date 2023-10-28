ارتفاع عدد ضحايا تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات في مصر

المصدر: وكالات

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ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات صباح السبت على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية إلى 35 شخصاً.

وذكرت الصحيفة أن "تصادما مروعا على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بالكيلو 134 القادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة، بين عدد من السيارات، وانتقلت قيادات المرور والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.