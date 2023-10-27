شعرت بـ«ضجيج» في أذنها .. فاكتشفت زائراً غير متوقع

المصدر: البيان

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تجربة مؤلمة شاركتها إحدى الناشطات على تيك توك عندما استيقظت على صوت شيء غريب في أذنها، لتكتشف أن الضجيج كان عنكبوتًا يعشش داخل الأذن.

ونشرت ديزيراي كيلي الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا، من ولاية ميسوري، مقطع فيديو وهي تجلس في غرفة الطوارئ في انتظار الممرضة لإخراج العنكبوت من أذنها، وأخبرت المشاهدين بالحرج من الوضع.

المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر 21 مليون مرة، أبدى آلاف المستخدمين في تعليقاتهم خوفا من المشهد منتظرين بفارغ الصبر نهاية القصة المثيرة.

وفي مقطع فيديو لاحق، تذكرت ديزيراي أنها استيقظت حوالي الساعة الخامسة صباحًا، وشعرت بشيء ما في أذنها، ووصفته بأنه إحساس “بالرفرفة”.

وأوضحت في الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة: "اعتقدت أنها كانت الشرابات الموجودة في نهاية اللحاف، لذلك عدت للنوم"، و"بعد حوالي 10 أو 15 دقيقة، استيقظت مرة أخرى، وهذه المرة لم أنم بما فيه الكفاية، لقد شعرت بشيء يتحرك في أذني".

نظرًا لعدم رغبتها في المخاطرة بالعبث في أذنها، قررت ديزيراي الانتظار حتى يتم فتح الطوارئ في الساعة 8 صباحًا - ولكن بينما كانت تنتظر، تغير الشعور من "الرفرفة" إلى الألم.

وأوضحت: "شعرت وكأن كتلة كبيرة من الشمع تتحرك عند قاعدة طبلة الأذن". لقد كان الأمر مزعجاً بصورة كبيرة.

واعترفت للحظة بأنها كانت مقتنعة بأنه مجرد شمع أذن، وتأكدت أسوأ مخاوفها عندما ألقت الممرضة نظرة وأخبرتها أن هناك شيئًا ما في الأذن.

وبدأت ديزيراي في البكاء على الفور بينما كانت الممرضة تستعد لغسل أذنها وإزالة كل ما يعيقها.

قالت ديزيراي إنها شعرت بكل ما "يزحف" خارج أذنها. وتذكرت قائلة: "كنت أميل رأسي وأشاهد بطرف عيني شيئًا يسقط ويهبط على سترتي".

ثم بدأت الممرضة في تنظيف أذنها، ولكن لم يحدث شيء، وشعرت ديزيراي بكل ما كان في أذنها وهو مستمر في الحركة.

وتابعت "قفزت الممرضة إلى الوراء خطوة ثم عادت على الفور وسحبت سترتي لأن العنكبوت كان حياً، لذلك وقفت بينما يسقط العنكبوت من كتفي إلى الأرض. وأنا أشاهده يزحف. أشاهد العنكبوت الأسود بأرجله الثمانية يزحف عبر الأرضية".

وفقًا لـ Verywell Health، إذا كنت تشك في وجود شيء ما في أذنك، فإن أفضل طريقة لإزالته هي إمالة رأسك إلى الجانب والهز بلطف، أو صب كمية صغيرة من الزيت النباتي أو الماء الدافئ في قناة الأذن، أو اطلب المساعدة الطبية.