روبوت محادثة مخصص للمسنين «جاهل» ويثير السخرية

المصدر: (طوكيو- أ ف ب)

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بات روبوت محادثة، يظهر ككلب صغير، ابتُكر للتواصل مع كبار السن في أوساكا (غرب اليابان) ورفع معنوياتهم، موضع سخرية لدى مستخدمي الإنترنت اليابانيين، بسبب عدم توفيره إجابات دقيقة عن الأسئلة التي تُطرح عليه.

وكانت سلطات أوساكا أطلقت هذه السنة برنامج «داي-تشان» الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه أوّل أداة من نوعها في بلد يشكّل المسنّون الذين تتخطى أعمارهم 80 سنة 10 % من سكّانه. ويظهر في روبوت الدردشة كلب شيبا إنو، وهو سلالة تعود أصولها إلى اليابان، موفراً إجابات عن الأسئلة بلهجة أوساكا. لكن يبدو أنه يواجه بعض المشاكل في ما يتعلّق بالوقائع.