«عمود رماد بركاني» ارتفاعه 7 كيلومترات

المصدر: (دبي - البيان)

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قذف بركان كلوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا، أمس، عموداً من الرماد البركاني ارتفاعه 7 كيلومترات. وأشار المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية، إلى أن عمود الرماد البركاني ينتشر في الاتجاه الجنوبي الغربي إلى عمق شبه الجزيرة، حيث تقع في هذا الاتجاه العديد من القرى والبلدات، ولم يلاحظ تساقط الرماد البركاني عليها، ولكن من المحتمل أن تتعرض لتساقط كمية محدودة منه. طبقاً لما ذكره تقرير «روسيا اليوم».

ووفقاً لبيانات فريق مراقبة الثوران البركاني في كامتشاتكا من معهد البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، امتد عمود الرماد البركاني على مسافة 75 كلم جنوب غرب البركان. ويستمر حالياً تدفق الحمم البركانية على طول خندق كوزيرفسكي على المنحدر الجنوبي الغربي لبركان كلوتشيفسكوي.

ووفقا لبيانات فريق مراقبة الثوران البركاني في كامتشاتكا من معهد البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، امتد عمود الرماد البركاني على مسافة 75 كلم جنوب غرب البركان. ويستمر حاليا تدفق الحمم البركانية على طول خندق كوزيرفسكي على المنحدر الجنوبي الغربي لبركان كلوتشيفسكي. وجدير يذكر أن بركان كلوتشيفسكي قذف يوم 24 أكتوبر الجاري، عموداً من الرماد البركاني ارتفاعه 6 كلم. ويشكل الارتفاع الجديد هذا مؤشراً لزيادة أخرى ربما يبلغها ارتفاع العمود.