هدية لا تنسى.. نجم تلفزيوني يلقي مليون دولار فوق رؤوس متابعيه من طائرة هليكوبتر

المصدر: متابعات البيان

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ألقى نجم تلفزيوني، نحو مليون دولار من طائرة هليكوبتر على حشد كبير من متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تعهد بأنه سيقدم لهم هدية لا تنسى.

وقام الممثل التشيكي كامل بارتوشيك بالمغامرة بعد إعلانه عن مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث قرر اختيار ليس فائزًا واحدًا فقط، بل مكافأة كل من شارك فيها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد ذلك، تلقى المشاركون في المسابقة بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل حول مكان الاجتماع في حدث ما، ولم تحدد تفاصيله شخصية وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية.

ويظهر مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب وهو يقوم بإعداد الأموال، والتي يمكن رؤيتها وهي معبأة في أكياس.

وتظهر اللقطات بعد ذلك وضع الأكياس في حاوية تخزين معدنية كبيرة، بحيث يمكن رفعها في الهواء بواسطة طائرة هليكوبتر.

وأظهر مقطع فيديو لاحق تم نشره على منصة " إكس" ، لحظة إطلاق الأموال، والتي شهدت تشتت الحشود لجمع الأوراق النقدية التي يُشاع أنها بقيمة مليون دولار والتي أصدرها بارتوشيك كجزء من مهمته.

وأدت التعليقات على الفيديو الأخير إلى انقسام المشاهدين حول ضرورة هذا الفعل، بينما أعجب آخرون بكرم بارتوشيك، حيث قال أحد المستخدمين: "مشاهير كرماء"، فيما قال آخر مازحا: "من حسن حظ الأشخاص أدناه أنه لم يقرر القيام بهذه الحيلة باستخدام العملات المعدنية.".

وأضاف آخر ببساطة: "هذا رائع"، وقال رابع ساخرا: "أتمنى أن يفعل شخص ما ذلك في منزلي".