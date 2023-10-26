السجن 14 عاماً لمجرم هرب من سجن بمروحية

المصدر: د ب أ

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بعد خمس سنوات من هروب مجرم بارز بطائرة مروحية من سجن بالقرب من باريس، قضة محكمة بسجنه لمدة 14 عاما.

ومثل الرجل ويدعى رضوان فايد " 51 عاما " أمام المحكمة مع 11 شريكا مزعوما في الهروب الدرامي.

وفي أول يوليو 2018، استولى ثلاثة متواطئين مسلحين على مروحية واستخدموها للهبوط في فناء السجن لتهريب فايد. واستمرت العملية دقائق فقط، ولم يصب أحد.

وأصدرت محكمة باريس حكمها "الأربعاء" بعد ساعات من المداولات. وكان الادعاء قد طالب بالسجن لمدة 22 عاما للرجل الهارب. وطالب محامي الدفاع عنه بالسجن من خمس إلى ثماني سنوات.

وتم القبض على فايد، الذي تلقى عدة أحكام بالسجن في الماضي، بعد ثلاثة أشهر من هروبه بالقرب من باريس.

وكان فايد يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما بسبب عملية سطو مسلح فاشلة عام 2010 قتلت فيها شرطية، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لهروبه السابق باستخدام متفجرات في عام 2013.