بعد هجوم ضارٍ من حشرات البق .. سيدة تحصل على تعويض من فندق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت امرأة في بريطانيا، على تعويض قدره 312 جنيهًا إسترلينيًا بعد تعرضها للعض من حشرات البق في أحد الفنادق.

وقالت فيكي هيلز، التي كانت تقيم في فندق بريمير إن في هاستينغز، إنها لاحظت علامات عض على ساقيها كانت تسبب "حكة بشكل لا يصدق".

واعتقدت هيلز، في البداية، أنها كانت لدغات بعوض، لكن الطبيب أخبرها أنها من بق الفراش ووصف لها مضادات حيوية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

بعد الاتصال بالفندق، استردت 78 جنيهًا إسترلينيًا كانت قد دفعتها مقابل غرفتها لكن التعويض عن أدويتها والعض استغرق ما يقارب الشهرين، حيث تلقت اعتذاراً من إدارة الفندق وسددت لها مبلغ 312 جنيهًا إسترلينيًا.

ويمكن تفسير ارتفاع أعداد بق الفراش في أوروبا بعمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وكشفت هيلز أنها لاحظت لأول مرة علامات العض على ساقيها عندما كانت تقود سيارتها إلى المنزل بعد الإقامة في الفندق، وقالت لبي بي سي نيوز: "كان لدي خطان في مقدمة ساقي ثم ذهبت إلى الصيدلي الذي أخبرني أن اللدغات يمكن أن تكون بسبب بق الفراش، وأكد ذلك الطبيب العام ووصف لي المضادات الحيوية".

ثم تخلصت السيدة هيلز من فراشها في المنزل واشترت مصائد للحشرات للتأكد من عدم انتشارها في منزلها.

وقالت إنها تركت بعض الندبات من لدغات الحشرات لكنها تأمل أن تتلاشى قريبًا.

وتزايدت المخاوف في المملكة المتحدة على خلفية تفشي بق الفراش في فرنسا.

وعقدت الحكومة الفرنسية اجتماعات أزمة من أجل السيطرة على انتشار البق قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مكافحة الآفات Rentokil في سبتمبر أنه في الفترة من 2022 إلى 2023، شهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 65 في المائة في الإصابة ببق الفراش.

واختفى بق الفراش إلى حد كبير من الحياة اليومية في البلدان المتقدمة بحلول الخمسينات من القرن الماضي، لكنه عاد مرة أخرى.

وتشمل الأسباب تزايد المقاومة للمبيدات الحشرية، وزيادة السفر، وزيادة الميل إلى السلع المستعملة.

وينتشر بق الفراش عن طريق شق طريقه إلى الملابس أو الأمتعة، مما يعني أن الناس يمكن أن يساعدوه عن غير قصد في التنقل بين المواقع وبدء تفش جديد. ويمكنه أيضًا الزحف بين غرف الفنادق والمجمعات السكنية.

ويتكاثر بق الفراش بسرعة، حيث تضع كل أنثى بق ما بين بيضة واحدة إلى سبع بيضات يوميًا بعد الرضاعة، وما يصل إلى 250 بيضة خلال عمرها الذي يبلغ 10 أشهر، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة أسابيع إلى أشهر دون تغذية.