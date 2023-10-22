رغم وفاته منذ عامين .. منشور من حساب وائل الإبراشي يثير جدلاً في مصر

المصدر: البيان

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تصدر اسم الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، تريند منصة «X» (تويتر سابقًا)، خلال الساعات الماضية، رغم من وفاته منذ ما يقرب من عامين.

وجاء ذلك بعد تدوينة جديدة نُشِرت من حساب موثق يحمل اسمه على موقع أكس، عن خبر عن حريق في فندق مهجور بمنطقة الزمالك في القاهرة، وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع التدوينة.

وبعد كثير من الجدل وإعادة نشر التدوينة أشار أحد الأشخاص إلى أن الحساب الرسمي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي يديره أحد الأشخاص، وهو ينشر تدوينات من حين لآخر، وهو الأمر الذي يفسر وجود تغريدة رغم وفاته، وفقا للمصري اليوم.

فيما تفاعل العديد من المستخدمين مع التدوينة بالدعاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالرحمة والمغفرة.

وكان الإعلامي المصري الشهير قد توفي بعد معاناته الشديدة من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في يناير من العام 2022.

ولد الإبراشي عام 1963م بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف، ثم أصبح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، حتى استقال منها.