إنقاذ حياة متسلقة جبال كاليمنجارو روبينا بعد إصابة مروعة

المصدر: البيان

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تعرضت روبينا جيل لحادث انزلاق مروع أدى إلى تعرضها لكسور متعددة كاد أن يودي بحياتها نظراً لتعقيدات الإصابة.

ووقع الحادث عندما انزلقت جيل أثناء محاولتها تسلق الصخور داخل أحد مراكز التدريب، على الرغم من خبرتها الواسعة في هذه الرياضة، حيث تسلقت جبل كليمنجارو الشهير في كينيا العام الماضي.

وتذكرت جيل، المقيمة في دبي والتي عملت في مجال التسويق، تلك اللحظات المروعة، قائلة: "عندما أدركت الارتفاع الذي كنت عليه، حاولت الهبوط بطريقة آمنة لحماية العمود الفقري".

وتم نقل روبينا فوراً إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات المحلية قبل أن تُنقل إلى المستشفى السعودي الألماني بدبي . ووفق الأطباء، فقد أصيبت بكسور خطيرة في العمود الفقري وعظم الكعب.

وقال الدكتور محمد عواد، استشاري جراحة العظام المستشفى السعودي الألماني لجراحة العظام والكسور في مدينة البترجي الطبية دبي بأن حالتها تحد للطب الحديث: "كان الهدف الرئيسي من العلاج هو إعادة روبينا إلى الحياة الطبيعية، خصوصًا مع نشاطها البدني الكبير".

وأضاف: "اضطررنا لانتظار تراجع التورم في ساقيها قبل البدء بالجراحة".

فيما يتعلق بالجراحة، قال الدكتور عواد: "كان الجانب الأيمن من القدم أكثر تعقيدًا من الجانب الأيسر، مما استدعى تقنيات جراحية معقدة".

رغم التحديات، استجابت روبينا للعلاج بشكل ملحوظ، وبدأت في جلسات العلاج الطبيعي بالفعل في اليوم التالي. خرجت من المستشفى وأُوصِيَت بالراحة المكثفة لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت روبينا بنظرة متفائلة، : "سأستمر في رحلتي نحو التعافي وأعود لرياضتي المفضلة".

وختمت بنصيحة لكل المتنزهين: "حتى وإن كنت محترفًا، عليك دائمًا التوخي الحذر لأن خطأ في التقدير قد يودي بحياتك أو قد تصاب بضرر شديد قد يكون صعب الإصلاح".