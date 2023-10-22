تنديداً بتلوّث البيئة.. تايوانيان يوثقان زفافهما من أمام مكب نفايات

المصدر: أ ف ب

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التقط ثنائي تايواني صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتدياً بزّته الرسمية والعروس فستانها الأبيض أمام مكب للنفايات، في خطوة تعبّر عن قلق العروس من تلوّث البيئة وأملها في جعل مدعوّيها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية.

وفي "حفلة زفافهما البيئية" المقرر إقامتها في يناير المقبل، طلبت الناشطة في منظمة "غرينبيس" إيريس هسوه وخطيبها من ضيوفهما أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام.

وقرّر الثنائي التعبير عن رأيهما من خلال صور لا قولاً لاعتبارهما أنّ ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية. فاجتازت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه مسافة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي (وسط)، حيث تستمر كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي في التراكم على مر السنين.

وقالت الشابة البالغة 33 عاماً لوكالة فرانس برس "إذا لم يرغب أحد الضيوف في إحضار حاوية، سأريه الصورة وأطلب منه إعادة النظر في قراره"، مشيرةً إلى أنّ الصور استرعت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

تايوان هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتعتمد برنامجاً لإعادة التدوير منذ العام 1987. وتتم معالجة أكثر من 50% من النفايات المنزلية استناداً إلى هذا البرنامج، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.

لكنّ رئيس فريق المرافق الصحية في بولي تشين تشون هونغ لاحظ أن كمية النفايات المرمية زادت بشكل كبير، وارتفعت من نحو 20 طناً في اليوم خلال ثمانينات القرن الفائت إلى نحو 50 طناً يومياً.

ويقول لوكالة فرانس برس إنّ "عدد السكان يتناقص، لكنّ كمية النفايات تتزايد سنوياً".

وكان مكب النفايات في بولي عبارة أساساً عن موقف لشاحنات نقل النفايات، وكان من المفترض أن يُستخدم "موقتاً" كموقع لجمع النفايات، بحسب تشين، لكنه يُعتمد لهذه الغاية منذ ثلاث سنوات.

وقبل عامين، كان المكب مرتفعاً جداً (كعلوّ مبنى مؤلّف من خمس أو ست طبقات) وكانت الرائحة المنبعثة منه أسوأ من الراهنة. ويقول تشين "بات العمل في محيطه لا يُحتمل"، معتبراً أنّ خطوة الثنائي "تنطوي على أهمية كبيرة".

ويضيف إنّ "جيل الشباب مبدع جداً مقارنة بنا، نحن الأكبر سنّاً".

ومنذ أن انتشرت صورهما على نطاق واسع، تقول هسوه إن أصدقاءها والمقرّبين منها وعدوها بأن يعيدوا التفكير في كمية النفايات التي ينتجونها في يومياتهم.

أما بالنسبة إلى يوم الزفاف، فتقول العروس باسمةً "آمل أن أرى الجميع يحملون حاوياتهم".