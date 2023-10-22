رواد فضاء يرصدون أبعد تدفق راديوي سريع حتى الآن

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رصد رواد فضاء أبعد تدفق راديوي سريع حتى الآن .

ورصد الفريق الدولي انفجارا بعيدا لموجات راديو كونية استمرت لأقل من ملي ثانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وحدد التلسكوب الكبير للغاية بالمرصد الجنوبي الأوروبي مصدر الموجات في مجرة بعيد للغاية لدرجة أن ضوءها استغرق ثمانية مليارات سنة ليصل إلينا.

وتجدر الإشارة إلى أن التدفق كان من أكبر التدفقات التي تم رصدها من حيث الطاقة، حيث أصدر ما يعادل إجمالي انبعاثات الشمس على مدار 30 عاما، في جزء ضئيل من الثانية.

وأشار الباحثون إلى أن الاكتشاف يؤكد أنه يمكن استخدام تدفق راديوي سريع لقياس المادة المفقودة بين المجرات، مما يوفر طريقة جديدة لقياس كتلة الكون.

وتعطي الطرق الحالية لتقدير كتلة الكون إجابات متناقضة وتعارض النموذج القياسي لعلم الكونيات.