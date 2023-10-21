مصر .. وفاة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر

المصدر: البيان

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توفي اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس المصري للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

ونعى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اللواء محمد أمين الذي وافته المنية اليوم.

واستذكر الإمام الأكبر في نعيه تعاون اللواء الراحل محمد أمين مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية.

ودعا شيخ الأزهر أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له وأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والذى وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "لقد فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين، ورمز من رموزها الوطنيين، وأيقونة للتفاني والتضحية والعمل الجاد في خدمة الوطن، وقدم جهوداً استثنائية في مسيرته العسكرية والإدارية".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 27 يونيو 2019 - قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارا من 14يونيو 2019.