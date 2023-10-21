بريطانية تستحم مرة واحدة في الأسبوع وبالكاد تغسل ملابسها لتوفير الآلاف من النقود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى أسلوب الحياة الاقتصادي الذي تعيشه نيكولا إلى خفض فاتورة المياه إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا لمدة نصف العام على الرغم من تسرب المياه - مما يكلفها 7.50 جنيههات إسترلينية فقط شهريًا.

وقالت: "لقد بدأت في الاستحمام بشكل أقل بسبب التهاب الجلد الذي أعاني منه، بشرتي حساسة للغاية وأصبحت متقشرة للغاية لدرجة أنني سأصاب بقشرة الرأس. "لكنني بدأت ألاحظ الفوائد المالية أيضًا،" كما قال نيكولا، خبير الكربوهيدرات المنخفضة، لـ MailOnline.

وترتدي السيدة البالغة من العمر 52 عامًا، من بيكسليهيث بالمملكة المتحدة، ملابسها أربع أو خمس مرات قبل غسلها، ولديها أيضًا علبة من مسحوق الغسيل اعتبارًا من عام 2021، كما تدعي أن زجاجات الشامبو والبلسم والصابون تدوم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق ديلي ميل..

وأنفقت نيكولا هوارد 45 جنيهًا إسترلينيًا فقط على فاتورة المياه الخاصة بها خلال الأشهر الستة الماضية لأنها تستحم مرة واحدة فقط في الأسبوع.



وقالت نيكولا إنها اعتادت الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع، لكنها وجدت أن بشرتها بدأت "تتساقط" بسبب القشرة.

وأضافت : "أنا أعيش وحدي لذا لا أستخدم الكثير من الماء. وقالت: "لدي غسالة بحجم عائلي أستخدمها مرتين في الشهر".

وتابعت: "أنا لا أحب الموضة السريعة وأشتري الملابس التي تدوم طويلاً، وأمتلك ملابس اشتريتها منذ عامين إلى تسعة أعوام، أنا أشتري ما أحتاج إليه ولست من الأشخاص الذين ينفقون المال هنا وهناك على الملابس" ما جعلها توفر آلاف الجنيهات الاسترلينية.

ولتوفير أموالها بشكل أكبر، تبحث عن العلامات الصفراء في السوبر ماركت، وتشتري المكونات بكميات كبيرة لإعداد وجبات الطعام وتضمن امتلاء الثلاجة بالطعام.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه ملايين البريطانيين بتقليل استخداماتهم للاستحمام، وغسل الملابس بشكل أقل، ومشاركة الحمامات في محاولة لتوفير المال على فواتير الطاقة والمياه.

ووفقاً لبحث جديد، فإن 43% من البالغين يأخذون عدداً أقل من الحمامات والاستحمام، في حين أن نصفهم تقريباً يغسلون ملابسهم بشكل أقل لخفض استخدام الطاقة والمياه.

ولكن في حين أن الكثيرين يخاطرون بأن يكونوا أقل نظافة للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن واحدًا من كل ستة أشخاص يجعل من خفض التكاليف أمرًا ممتعًا وممتعًا، دون التضحية بالنظافة، من خلال مشاركة الحمامات والاستحمام مع شريك أو صديق.

ووجدت الأبحاث التي أجراها موقع Nous.co لتوفير المال المنزلي أن 58% من الأشخاص في غلاسكو و57% من الأشخاص في نيوكاسل يتشاركون الحمامات أكثر.

وكان الناس في ليدز (35٪)، وليفربول (36٪)، ومانشستر (37٪) في أسفل الجدول، مع تفضيل معظمهم للاستحمام بمفردهم.

وقال جريج مارش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nous.co : "يظهر بحثنا المدى الذي يتعين على ملايين الأشخاص الذهاب إليه لتغيير حياتهم بشكل جذري لأنهم يكافحون كثيرًا لتغطية نفقاتهم. بالنسبة للكثيرين هذا ليس مدعاة للضحك".

وكشف بحث أنه في جميع أنحاء بريطانيا ككل، تقلل النساء من الاستحمام أكثر من الرجال، بنسبة 45 في المائة مقارنة بـ 40 في المائة، وأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا أكثر حرصًا على النظافة الشخصية من أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وفيما يخص مشاركة الحمامات، تعد بريستول (21%) وليدز (20%) أكثر المناطق تعاونًا، في حين أن ليفربول (11%) ومانشستر ولندن ( كلاهما 14%) هي الأكثر خجلًا بشأن مشاركة الحمام.