اكتشاف دليل على ابيضاض مرجان المحيط

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء من جامعة بليموث البريطانية، أعمق دليل معروف على ابيضاض الشعاب المرجانية، على عمق أكثر من 90 متراً تحت سطح المحيط الهندي، والذي ألحق الضرر بنحو 80 % من الشعاب المرجانية في أجزاء معيّنة من قاع البحر، في أعماق كان يُعتقد في السابق أنّها بمنأى عن ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

وحذّر العلماء في دراستهم، التي نُشرت في «نيتشر كومينيكشن»، واستمرت لأكثر من عقدٍ من الزمان، من أنَّ الدليل الجديد بمثابة تحذير صارخ من الضرر الذي يلحق بمحيطاتنا، بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات، وكذلك من الأضرار الخفية التي تحدث في جميع أنحاء العالم الطبيعي، نتيجة لتغير المناخ.