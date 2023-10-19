مدار الأرض مهدد بالاختناق بالأقمار الصناعية

المصدر: دبي - البيان

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وجد باحثون أن المدار الأرضي المنخفض المزدحم فعلياً بعشرات الآلاف من الأقمار الصناعية، قد يختنق قريباً بها، ما يتطلب قوانين صارمة، تتعلق باستخدام الفضاء المداري المشترك. وبشكل أكثر تحديداً، يعتقد الخبراء أن أكثر من مليون قمر صناعي يتجه إلى مدار أرضي منخفض، وفق «سبيس».

وللوصول إلى هذا الرقم، درس الباحثون الإيداعات الأخيرة في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن منح مساحات في المدار لاستخدام الأقمار الصناعية.

وتظهر السجلات أن الدول في جميع أنحاء العالم، اقترحت إطلاق أكثر من مليون قمر صناعي موزعة على 300 «مجموعة ضخمة»، وهي شبكات واسعة من الأقمار الصناعية، التي تعمل معاً لتوفير خدمات الإنترنت.

وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن الأقمار الصناعية المقترحة أعلى بمقدار 115 مرة من عدد الأقمار الصناعية العاملة حالياً التي تدور حول الأرض.