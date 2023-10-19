نقص الطحالب سبب نفوق الحيتان

المصدر: دبي - البيان

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استطاع مجموعة من العلماء حل اللغز «غير العادي»، المتمثل في موت عدد كبير من الحيتان البرية، وجنوحهم نحو سواحل المحيط الهادئ، عبر الأمواج البحرية.

لسنوات عديدة لم يكن بوسع الباحثين سوى تخمين ما الذي كان يقتل الحيتان، وقد لاحظت سابقاً الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بوجود الهزال ونقص الوزن في بعض الحيتان الميتة، ولكن ليس في بعضها الآخر.

واستطاعت مجموعة من العلماء في معهد الثدييات البحرية في ولاية أوريغون الأمريكية التوصل إلى أدلة قوية تثبت أن سبب نفوق الحيتان يرتبط بشكل مباشر بذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «ساينس».

وقال جوشوا ستيوارت، الأستاذ المساعد في معهد الثدييات البحرية، والمؤلف الرئيسي للدراسة: «إن انخفاض الجليد البحري تسبب أيضاً في انخفاض الإمدادات الغذائية للحيتان الرمادية».

وأضاف: «مع وجود جليد أقل، تحصل على طحالب أقل، وهو أمر سيئ بالنسبة للفرائس، التي تتغذى عليها الحيتان الرمادية، وأيضاً عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في جودة الفرائس فإن أعداد الحيتان الرمادية تنخفض بشكل ملحوظ».