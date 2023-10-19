النوم لدقائق إضافية مفيد

المصدر: ستوكهولم - أ ف ب

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تبيّن أن لا آثار سلبية للنوم مجدداً لبضع دقائق إضافية صباحاً بعد الاستيقاظ، بل إن له حسنات عدة، وفقاً لدراسة أجراها باحثون سويديون ونُشرت الأربعاء.

ولاحظ هؤلاء الباحثون من جامعة ستوكهولم أن الأبحاث التي تناولت الاستيقاظ صباحاً قليلة، ما دفعهم إلى إجراء دراستهم.

وتمحورت الدراسة الأولى على سِمات شخصيات من يلجأون لتأجيل استحقاق الاستيقاظ الصعب إلى الضغط على زرّ «سنوز»، وهي الوظيفة المخصصة لتكرار رنّة منبّه الاستيقاظ («سنوز»، وتعني بالإنجليزية الغفوة النهارية القصيرة).

وقالت الباحثة في مجال النوم في جامعة ستوكهولم تينا ساندلين: «لقد وجدنا أن الشباب عموماً هم من مستخدمي سنوز، وتبيّن لنا أنهم يميلون إلى إطالة السهر ليلاً»، أما الدراسة الثانية، فركّزت على تأثير العودة إلى النوم في الصباح، وأجريت على 31 شخصاً اختُبرت عليهم حالات مختلفة، هي مواصلة النوم أو الاستيقاظ فوراً أو الاستيقاظ مرة أولى قبل نصف ساعة من الاستيقاظ الفعلي النهائي.

ولاحظت ساندلين أن «الأمر المثير للاهتمام هو أن أولئك الذين استخدموا سنوز ناموا أقل بست دقائق فقط من الآخرين في المتوسط»، موضحة أنهم عاودوا النوم بعمق خلال نصف الساعة الذي سبق الاستيقاظ.