أنجبت ثلاث طفلات بعد «حمل فائق»

المصدر: دبي - البيان

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في ظاهرة طبية نادرة الحدوث، حملت امرأة من ولاية فيلادلفيا الأمريكية مرتين خلال أسبوع واحد فقط، وفق موقع «24».

حملت ديونا فليتشر مرتين خلال أسبوع واحد بعدما عانت من حالة تدعى الحمل الفائق، وهي حالة تبلغ نسبة حدوثها واحداً في المليار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الحمل بالجنين الأول قبل 6 أيام من حمل المرأة بتوأم، في حدث نادر للغاية، لم يحدث سوى نحو 10 مرات في العالم كله.

يقول الطبيب المشرف على علاجها إن ديونا كان لديها دورتان حيويتان متتاليتان أدت كل منهما إلى الحمل، ويحدث هذا عندما يطلق جسم المرأة بويضة خلال دورتها الأولى، ويتم تخصيب هذه البويضة بعد التلقيح وتتحول إلى جنين، ومن ثم يتم زرع الجنين في بطانة الرحم. وخلال الدورة الثانية، يحدث الشيء نفسه، وينضم الجنين الجديد إلى الجنين الموجود سابقاً في الرحم.

وقد تبين في حالة فليتشر أن الطفلين الأصغر سناً هما توأم متطابق. وبعد 6 أشهر من الحمل، انفجر كيس الماء لديها، وبقيت في الفراش لمدة شهرين تقريباً، قبل أن تنجب 3 إناث، هن «دريم»، التي حملت بها أولاً، والتوأم أماني وعنبر».