قطة تدخل «غينيس»

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت قطة تابعة لعائلة بريطانية تبلغ من العمر 14 عاماً، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام العالمية، بعد أن تم قياس صوت هديرها الصاخب -الخرخرة- عند 54.59 ديسيبل، وفق موقع «24». وحازت بيلا، القطة التي تمتلكها نيكول سبينك، مقيمة في مقاطعة كامبريدجشاير البريطانية، على الرقم القياسي لأعلى خرخرة لقطة منزلية (على قيد الحياة)، بعد قياس أصواتها من قبل حكم موسوعة غينيس للأرقام العالمية بالتعاون مع مهندس صوتي.

قالت سبينك لموسوعة غينيس للأرقام العالمية: «إنها تخرخر طوال اليوم! إذا كان هناك طعام أو عناق، فإنها تخرخر دائماً»، وأضافت: «وأيضاً أثناء مشاهدة التلفزيون -إنها تحب أن تكون عالية الصوت بالتوافق مع التلفزيون- وكان زوجي الراحل يشتكي دائماً من صوت خرخرتها الذي يعيق سماع التلفزيون في المساء».