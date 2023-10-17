جهاز يحلل محتوى الغازات الدفيئة

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر الأخصائيون في مركز «الذكاء الاصطناعي» الروسي التابع لمشروع «المبادرة التقنية القومية» جهازاً قادراً على تحديد اتجاه التدفق ومحتوى الانبعاثات في الغلاف الجوي، وفق «تاس».

وقام المتخصصون في المركز بتطوير محلل انبعاثات الغازات الدفيئة الذي يحدد اتجاه تدفق ومحتوى الغازات في الغلاف الجوي.

وحسب كبير الباحثين في المركز ألكسندر رودين، فإن الجهاز مصمم للعمل كجزء من محطات القياس، لكنه يمكن أن يعمل أيضاً في ظروف مستقلة، على سبيل المثال في غابة أو تندرا (غابة نائية في سيبيريا)، وذلك لتحديد كمية انبعاث أو امتصاص الغازات الدفيئة في منطقة معيّنة. وإنه يسجل باستمرار التدفقات المضطربة لثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء.

وقال الناطق باسم صندوق دعم المبادرات التقنية: «قياس حجم الانبعاثات وامتصاص الغازات الدفيئة أمر مهم في تحديد أولوية تخفيف العبء عن البيئة، والتي مصدرها النشاط الاقتصادي البشري».

ويسمح استخدام المحللات بالتحكم بفعالية أكثر في هذه المؤشرات. وأضاف الناطق قائلاً: إنه «على عكس نظائره الأجنبية، فإن الجهاز الروسي يقيس ثلاثة أنواع من الانبعاثات في وقت واحد بدلاً من نوع واحد، وهو الميثان أو ثاني أكسيد الكربون».

وأجرى متخصصو المركز الروسي تجارب مخبرية للجهاز أثبتت فعاليته. ويعتزم أصحاب المشروع بحلول نهاية العام الجاري إتمام الاختبارات الواسعة النطاق والبدء في عملية الحصول على ترخيص لاستخدام ابتكارهم في مجال الصناعة.