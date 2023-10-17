وفاة متسلقة جبال روسية شهيرة على إحدى قمم الهمالايا

المصدر: أ ف ب

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أكد عناصر الإغاثة النيباليون "الثلاثاء" وفاة متسلقة جبال روسية شهيرة خلال تسلّقها قمة دهاولاغيري، سابع أعلى قمة في العالم.

وفُقد أثر ناديزدا أولينيفا (38 عاماً) "السبت" بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر. ولم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت هذه المرأة المعتادة على تسلّق الجبال، بصحبة متسلّقَيْن آخرَين لكن من دون مرشد. ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين.

وقال مدير شركة "هملايا غايدز نيبال" إيسواري بوديل "رُصدت أولينيفا "الأحد"، لكنّ الثلوج باتت راهناً تغطي المنطقة. ولم تفضِ عملية طويلة إلى العثور على جثتها".

وكانت ناديزدا أولينيفا أحد أعضاء فريق هو أوّل مَن تسلّق قمة نائية في قيرغيزستان قبل عامين.

وقبل أسبوع من هذه الحادثة، قُتل متسلقان أمريكيان ومرشدان نيباليان في انهيار ثلجي على جبل شيشابانغما (جنوب غرب الصين).

وجرى تسلّق قمة دهاولاغيري التي يبلغ ارتفاعها 8170 متراً للمرة الأولى عام 1960 من فريق يضم نمسويين وسويسريين. ومذّاك أقدم مئات الأشخاص على تسلّقها.