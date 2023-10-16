خوفاً من النساء.. سبعيني يحبس نفسه 55 عاماً

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أقدم رجل سبعيني على حبس نفسه مدة بلغت 55 عاماً بسبب خوفه من النساء.

وكشف كاليتشي نزامويتا، وهو من سكان رواندا، ويبلغ من العمر 71 عاماً، أنه ظل على مدى السنوات الطويلة ساجناً نفسه داخل بيته، مؤكداً أن خوفه من النساء هو الذي دفعه إلى ذلك التصرف الغريب، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «فايننشال إكسبريس».

وأوضح نزامويتا أنه أقام سياجاً هائلاً يبلغ ارتفاعه 15 قدماً، مشيراً إلى أنه كان يهدف إلى ضمان عدم تمكن أي امرأة من اختراق مكان إقامته.

وقال: «السبب الذي دعاني إلى ذلك الرغبة في التأكد من أن النساء لن يقتربن مني»، لافتاً إلى أنه يعاني رهاباً شديداً وشعوراً غامراً بالخوف تجاه النساء.

وأضاف أنه من المفارقات العجيبة أن جيرانه النساء هم من كنَّ يمددن يد العون إليه لضمان بقائه على قيد الحياة.

وذكرت إحدى جاراته أنه نادراً ما يغادر منزله منذ طفولته، موضحةً أنها كانت تزوّده بالمواد الغذائية الأساسية ولو عن بعد؛ لأنه يفضل الحد الأدنى من الاتصال، وأنها كانت تضطر إلى إلقاء الأشياء في منزله.

وأثبتت التقارير الطبية أن الرجل المسنَّ يعاني بالفعل حالة نفسية تُعرف باسم «رهاب النساء»، مؤكدةً أنه نوع من الخوف غير العقلاني تجاه النساء.

الجدير بالذكر أن أنواع الرهاب تعدَّد أعراضها الصحية، فمنها ما يسبّب قلقاً شديداً، ونوبات هلع، وضيقاً بالصدر، وتعرقاً غزيراً، وخفقاناً سريعاً للقلب، وصعوبة في التنفس.