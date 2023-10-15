طالب يفك رموز مخطوطة تاريخية عمرها 2000 عام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح أمريكي، من جامعة نبراسكا، في تحقيق إنجاز كبير رغم عمره الصغير، حين فك رموز مخطوطة عمرها 2000 عام، من خلال لجوئه إلى الذكاء الاصطناعي، ما مكنه من الفوز بمبلغ 40 ألف دولار. وقد تمكن الطالب في فك رموز وقراءة أكثر من 10 أحرف في مساحة 4 سنتيمترات مربعة.

وسلطت مجلة «بيبول» الأمريكية الضوء على إنجاز الطالب الجامعي لوك فاريتور (21 عاماً) الذي تمكن من الفوز بالجائزة الأولى في «تحدي فيزوف»، الذي يعنى بـ «استخدام التكنولوجيا الحديثة لفك أسرار مخطوطات البردى التاريخية». وأطلق على التحدي «فيزوف» نسبة إلى أن «البردى القديمة الملفوفة تنحدر من مكتبة قديمة في مدينة هركولانيوم الرومانية، التي تحجرت بما فيها نتيجة لثوران جبل فيزوف عام 79 ميلادية، وتحولت إلى كربون هشة».

وأعلنت اللجنة الرسمية للتحدي خلال مؤتمر صحافي، حسب موقع 24، عن فوز الطالب المتخصص في علوم الكمبيوتر، بجائزة «الحروف الأولى» البالغة 40 ألف دولار، بعد نجاحه في فك رموز وقراءة أكثر من 10 أحرف في مساحة 4 سنتيمترات مربعة.