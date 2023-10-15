استعاد سيارة زوجته الفاخرة بإعلان من الجو

المصدر: (دبي - البيان)

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قام رجل أعمال من فلوريدا، بتوجيه نداء عبر لافتة حملتها طائرة فوق ميامي، وذلك للإعلان عن مكافأة لمن يعثر على سيارة رولز رويس النادرة، التي تملكها زوجته، بعد أن سرقها لصوص. وكان بوب بينيو، 61 عاماً، غاضباً من السرقة، لدرجة أنه أرسل طائرة فوق ميامي تجر لافتة تعد بمكافأة لمن يدل على السيارة المسروقة، وفق «نيويورك بوست».

وقال بينيو: «خطر على بالي فور أن علمت بسرقة السيارة، أن أقود طائرة ومعي رسالة تعرض مكافأة قدرها 5000 دولار».

وطارت الطائرة لمدة يومين، وتدفق أكثر من 300 اتصال للتبليغ.وفي النهاية، تلقى بوب مكالمة، وقالت له المتصلة: «أعرف مكان سيارتك، أنا أنظر إليها الآن من نافذتي».

وفي الحال، وصلت الشرطة إلى المكان، وعثرت على السيارة. وعلى الرغم من أن السيارة لم تتضرر، إلا أن أكثر من 23 ألف دولار من الأشياء الثمينة قد اختفت من داخلها.