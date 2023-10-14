إخلاء متحف اللوفر في باريس بعد تلقي تهديد كتابي

المصدر: أ ب

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أخلي متحف اللوفر وأُغلقت أبوابه في وقت مبكر من اليوم بعد تلقي تهديد كتابي.

وقال المسؤولون إن هذه الخطوة مرتبطة بقرار الحكومة وضع فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد حادثة طعن مميتة في مدرسة على يد شخص يعتقد أنه متطرف.

وقالت دائرة الاتصالات في متحف اللوفر إنه لم يصب أحد بأذى ولم يتم الإبلاغ عن أي حادثة.

وذكرت شرطة باريس أن عمليات تفتيش تجري في المتحف. وتم فرض طوق أمني حول المنطقة بينما كان السياح يتدفقون إلى خارج المتحف.

ورفعت الحكومة الفرنسية مستوى التأهب للتهديد، ونشرت 7000 جندي لتعزيز الأمن بعد الهجوم على المدرسة يوم الجمعة. وتشعر الحكومة أيضاً بالقلق إزاء تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويستقبل متحف اللوفر، الذي يضم تحفاً فنية رائعة مثل الموناليزا، ما بين 30 ألف إلى 40 ألف زائر يومياً.