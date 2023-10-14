شرطة وارسو تغلق ساحة كبيرة بعد أن تسلق رجل نصباً تذكاريا وهدد بتفجير نفسه

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت أعداد كبيرة من الشرطة وضباط مكافحة الإرهاب ساحة كبيرة في العاصمة البولندية يوم السبت بعد أن تسلق رجل قمة نصب تذكاري وهدد بتفجير نفسه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "باب" البولندية.

وقع الحادث في ساحة بيلسودسكي، موقع النصب التذكاري للرئيس الراحل ليخ كاتشينسكي وعشرات الضحايا الآخرين في حادث تحطم طائرة بالقرب من سمولينسك في روسيا.

لم تعرف على الفور نوايا الرجل وما إذا كان يحمل عبوة ناسفة أم لا. قالت الشرطة إن الضباط ما زالوا في الموقع ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

جاء الحادث عشية انتخابات وطنية حاسمة.

الزعيم الفعلي للبلاد هو ياروسلاف كاتشينسكي، توأم ليخ كاتشينسكي، بينما يسعى حزبه الحاكم "القانون والعدالة" للفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة على التوالي.