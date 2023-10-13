«عشبة الفقراء» البرية تعالج السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

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قام مجموعة من الباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية الطبية في روسيا، بتطوير دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية مستخلص من عشبة برية شائعة في بعض الدول، وفق «سبوتنيك بالعربي».

وحصل الباحثون على نتائج مقنعة جرّاء الأبحاث التي بدأوا بها منذ أكثر من عشر سنوات، من خلال تطوير نبات عشبي بري يدعى «أفران» أو ما يطلق عليه عربياً باسم «نِعْمَة» أو «عشبة الفقراء»، حيث أكد الباحثون أن للعشبة خصائص سامة، ولكنها كانت تستخدم في الطب الشعبي بعد الغلي، ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الأولى.

كما صرّح ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية، أن الدواء الجديد المبني على عشبة «أفران»، ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية.

«وفقاً لنتائج الدراسة ما قبل السريرية، فإن الدواء يعطي آثاراً جانبية أقل بكثير، ويتحملها الجسم بسهولة، وأن الدواء يعتبر الأول من نوعه، ومن المتوقع أنه سينافس أفضل الأدوية المضادة للأورام في العالم». وذكرت الجامعة أن البحث أجري على عشرة أنواع من السرطان مثل سرطان الكلى، والمثانة، والكبد، والساركوما وغيرها.