العثور على المياه والكربون «عنصري الحياة الأساسية» في عينات الكويكب «بينو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف جديد ومهم في تكنولوجيا الفضاء، بعدما أثبتت تحاليل العينات الفضائية لكويكب بينو على احتواءها على الماء والكربون.

وتأتي أهمية الاكتشاف أن الماء والكربون يعدان العنصرين الأساسيين في الحياة، وهو ما يعتبره العلماء دليلاً على احتمالية وجود حياة في كواكب أخرى.

وتعد عينات الكويكب "بينو" الأكبر التي تجلب إلى الأرض على الإطلاق في تاريخ غزو الفضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه عناصر المكتشفة في العينة حاسمة في تكوين الأرض وستساعد في فهم نشأة الحياة على كوكبنا.

كما قالت إيلين ستانسبيري، كبيرة العلماء في مركز جونسون للفضاء، إنه بسبب وفرة المواد الموجودة خارج حجرة التجميع نفسها، لم يبدأ فتحها بعد. وأضافت: "نأخذ وقتنا لمعالجة العينة بشكل منهجي، ونعتني بكل قطعة من (الكويكب) بينو بشكل صحيح".

ومن المنتظر أن تتيح دراسة الكويكبات للعلماء فهما أفضل لتكوين المجموعة الشمسية، وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن. ويعتقد بعض العلماء أن الكويكبات مثل "بينو" قد جلبت إلى الأرض مركبات سمحت في ما بعد بظهور الحياة.

وسيحتفظ بغالبية العينة لتدرسها الأجيال المقبلة بأدوات جديدة وأكثر كفاءة وللإجابة على الأسئلة العلمية الجديدة. وهذا ما حصل مع الصخور القمرية التي جُمعت خلال برنامج أبولو.

وقد يكون تحليل الكويكب "بينو" مفيدا أيضاً في المستقبل. هناك احتمال ضئيل (بنسبة واحد من 2700) أن يضرب الكويكب الأرض في 2182، وهو اصطدام سيكون كارثيا لو حصل. وبالتالي فإن معرفة تركيبته الدقيقة يمكن أن تساعد، إذا لزم الأمر في يوم من الأيام، في حساب الاصطدام اللازم لحرف مساره.