رحيل دوروثي هوفنر أكبر شخص يقفز من طائرة

المصدر: لوس أنجليس - أ. ب

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توفيت، دوروثي هوفنر (104 أعوام) والتي قامت الأسبوع الماضي بقفزة بالمظلة تؤهلها للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق.

وقال جو كونانت، صديق هوفنر، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو.

وأضاف كونانت وهو ممرض إن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد، مشيراً إلى أنه التقى هوفنر، التي كان يناديها بالجدة بناءً على طلبها، منذ سنوات عدة عندما كان يعمل كمقدم رعاية لمقيم آخر في مركز رعاية كبار السن.

وفي الأول من أكتوبر الحالي، قامت هوفنر بالقفز بالمظلة، ما جعلها تكسر الأرقام القياسية باعتبارها أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، بحسب الشبكة.

وقفزت من طائرة من ارتفاع 4100 متر في «سكاي دايف شيكاغو» في أوتاوا، إلينوي، على بعد 140 كيلومتراً جنوب غرب شيكاغو.

وقالت هوفنر للحشد الذي كان في انتظارها بعد لحظات من هبوطها: «العمر مجرد رقم».