التلسكوب الأوروبي غايا يكمّل خريطة درب التبانة

المصدر: باريس - أ ف ب

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قدم المسبار الفضائي غايا، المخصص لرسم خرائط مجرة درب التبانة، الثلاثاء أحدث بياناته، كاشفاً فيها عن نصف مليون نجم جديد وحدد بطريقة غير مسبوقة مواقع أكثر من 150 ألف كويكب.

وكان التلسكوب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يعمل على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 10 سنوات، قدّم في الدفعة الثالثة من بياناته عام 2022، مواقع وحركات أكثر من 1,8 مليار نجم، ما أعطى رؤية ثلاثية الأبعاد كاملة إلى حد ما لمجرتنا.

لكن كانت لا تزال ثمة فجوات لأن (المسبار) غايا لم يستكشف بشكل كامل مناطق السماء الكثيفة بشكل خاص بالنجوم، والتي تسمى العناقيد الكروية، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، بمناسبة نشر كتيّب وسيط - قبل إصدار الكتالوغ الكامل الرابع في عام 2025.

وتحتوي هذه العناقيد على نوى شديدة السطوع لدرجة أن ضوءها يمكن أن يطغى على التلسكوبات التي تحاول الحصول على رؤية واضحة، وتشكل قطع اللغز المفقودة في خرائطنا للكون، على ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

واختار التلسكوب غايا مجموعة «أوميغا سنتوري»، وهي أكبر مجموعة يمكن ملاحظتها من الأرض. وكشفت عن أكثر من نصف مليون نجم لم يكن ممكناً رصدها من قبل لقربها الشديد من بعضها البعض.

هذه النتيجة، التي تتجاوز التوقعات، تقدم خريطة كاملة واسعة النطاق لأوميغا سنتوري، على ما يؤكد أليكسي مينتس، المشارك في إعداد المنشور الجديد وعضو اتحاد غايا الأوروبي.

وبما أن العناقيد هي من بين أقدم الأجسام في الكون، فإن مراقبتها تُعد خطوة حاسمة للعلماء الذين يريدون تأكيد عمر مجرتنا أو حتى تحديد مركزها، وفق وكالة الفضاء الأوروبية.