غيتارا إريك كلابتون وكورت كوبين في مزاد الشهر المقبل

المصدر: أ ف ب

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تطرح آلات غيتار كهربائية استخدمها أساطير في موسيقى الروك مثل كورت كوبين وإريك كلابتون في مزاد الشهر المقبل في الولايات المتحدة، مع توقعات بتخطي قيمة بعضها مليوني دولار.

وترتبط آلة «غيبسون إس جي» لإريك كلابتون، الملقبة بـ«المجنونة»، ارتباطاً وثيقاً بالوقت الذي أمضاه المغني مع فرقة «كريم»، حيث قدم أداءً من الأكثر تميزاً في موسيقى الروك.

وبفضل زخرفتها وأسلوبها اللافت، بات هذا الغيتار الكهربائي من أكثر الآلات الموسيقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في موسيقى الروك، واستحالت رمزاً لحركة «سامر أوف لوف» («صيف الحب») الثقافية المضادة لعام 1967 والتي طبعت جيلاً كاملاً.

بدأ إريك كلابتون، الذي أكسبه أداؤه الموسيقي في أغنيات مثل «ليلى» و«سانشاين أوف يور لوف» شهرة جعلته من أفضل عازفي الغيتار في العالم، في استخدام الآلة خلال الجولة الأولى لفرقة «كريم» في الولايات المتحدة.

كذلك، تطرح آلة أخرى ابتداءً من الشهر المقبل في مزاد في ناشفيل بولاية تينيسي (جنوب)، وهي «فندر موستانغ» التي استخدمها كورت كوبين خلال حفل فرقة «نيرفانا» الأخير في مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال المدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات مارتن نولان لوكالة فرانس برس «نعلم جميعاً أن كورت كوبين كان يحب تحطيم الغيتارات، لكن فيندر موستانغ كان غيتاره المفضل».

وسيقام المزاد في مقهى هارد روك في ناشفيل في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر.