الرجال ذوو النمط المسائي قد يكونون أقل كسباً للمال

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف باحثون من جامعة أولو بفنلندا، صلة بين إيقاع الساعة البيولوجية الداخلية ومستويات الدخل، وفق «ديلي ميل».

ووفقاً للدراسة، التي نشرت في مجلة «الاقتصاد وبيولوجيا الإنسان»، فإن الأفراد الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً في ساعات المساء (البوم الليلي) يميلون إلى إظهار الخواص المرتبطة بانخفاض الدخل. وقد لوحظت هذه العلاقة بشكل رئيس لدى الرجال في عينة الدراسة في منتصف العمر.

وقام فريق من جامعة أولو في فنلندا بتحليل بيانات 12 ألف شخص، وجمع معلومات عن تعليمهم وخبراتهم العملية وخيارات نمط حياتهم وصحتهم.

واكتشفوا أن أولئك الذين يقضون الليل يميلون إلى إظهار المزيد من الخواص «السيئة» مثل التدخين وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم واتباع نظام غذائي غير صحي ووقت أطول أمام الشاشات.

وقال الباحثون إن هذا مرتبط بانخفاض مستويات الدخل في منتصف العمر.