بريطاني يفوز بلقب بطل العالم في صنع «العصيدة»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الشاب البريطاني آدم كياني ببطولة العالم في صنع العصيدة بعد أن حصد لقب بطولة «جولدن سبرتل» لصنع العصيدة في كاربريدغ إينفرينيس شاير.

والشايب كياني من شمال بريطاني وهو من أصول باكستانية، قال إنه تدرب كثيراً على صنع العصيدة قبل أن يخوض غمار البطولة، التي أقيمت السبت الماضي.

وأوضح كياني أن الجائزة هي بمنزلة انتصار لبريطانيا وباكستان في آن معا. وأضاف كياني أن العصيدة كانت جزءا من النظام الغذائي للناس لعدة قرون، ولها عدة أنواع، مشيرا إلى أنه كان يتدرب بجدية ويجري الكثير من التجارب قبل مشاركته في البطولة.