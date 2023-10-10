روسيا تقول إن سائل تبريد تسرب من خط احتياطي بمحطة الفضاء الدولية لكن الطاقم ليس في خطر

المصدر: أ ب

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قال مسؤولون روس، يوم الإثنين، إن سائل تبريد تسرب من خط احتياطي بمحطة الفضاء الدولية، وإنه لا يوجد أي خطر على الطاقم أو الموقع.

ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أن سائل التبريد تسرب من جهاز تبريد خارجي احتياطي بمختبر العلوم الروسي الجديد.

أكدت الوكالة أن نظام التحكم الحراري الرئيسي في المختبر "يعمل بشكل طبيعي."

وقالت روسكوزموس "لا يوجد خطر على الطاقم والمحطة."

من جانبها أكدت وكالة ناسا عدم وجود أي تهديد على طاقم المحطة المكون من سبعة أفراد، وأن العمليات مستمرة كالمعتاد.

وقالت روسكوزموس إن مهندسين يحققون في سبب التسريب.

يأتي الحادث في أعقاب تسرب سائل تبريد من مركبة فضائية روسية متوقفة في المحطة مؤخرا.

قال مسؤولون إن نيازك صغيرة هي السبب في مثل هذه التسريبات.