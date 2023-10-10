مقتل 3 أشخاص جراء انحراف حافلة عن الطريق واصطدامها بمجموعة من المارة في إسبانيا

المصدر: د ب ا

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قتل ثلاثة أشخاص في إسبانيا عندما انحرفت حافلة عن الطريق واصطدمت بمجموعة من المارة يوم الاثنين.

وذكرت السلطات أن الحادث وقع في قادش في جنوب البلاد. وقال رئيس البلدية برونو جارسيا إن امرأة 60 عاما وامرأة أخرى 19 عاما وشابا 17 عاما قتلوا.

كما أصيب العديد من الأشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

وعلى الرغم من أن الحافلة تعرضت لأضرار بالغة في الحادث ، إلا أن ما يقرب من 30 راكبا، جميعهم من طلاب التمريض، لم يصابوا بأذى.

وقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة السيطرة على المركبة على طريق شديد الانحدار، وعبر أولا إلى الممرات القادمة ثم قاد الحافلة على الرصيف ثم إلى مركز تسوق ، وفقا للمسؤولين.

وتعطلت المكابح، مما أسهم في الحادث ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وأعلن جارسيا الحداد لمدة ثلاثة أيام. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

